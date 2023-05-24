США скоро согласятся на передачу Украине F-16 — американский дипломат

Американский дипломат, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор считает, что вскоре Вооруженные силы Украины могут получить от США артиллерию большей дальности и самолеты F-16.

Об этом он сказал в интервью "Главкому".

По его словам, "нет никаких сомнений", что "это произойдет очень скоро". Вместе с тем он отмечает, что передача "должна была состояться раньше".

"У нас уже проходили обучение нескольких украинских пилотов на самолетах F-16 . Поэтому мы знаем, как это делать. Украинцы являются лучшими учениками. США уже сказали, что мы не имеем ничего против, если союзники из НАТО будут предоставлять Украине самолеты F-16. Кроме того, тренировка на этих самолетах проходит в Великобритании", — сообщил Тейлор.

По мнению вице-президента американского Института мира, нет никаких причин и оснований для задержки поставок вооружения для Украины.

"Такие вооружения должны поступать прямо сейчас. И я думаю, что так и будет. Я не исключаю, что это может произойти до этого контрнаступления. Нам говорили, что у Украины есть 98% вооружений и боеприпасов, которые необходимы для планирования этого контрнаступления", 0 добавил он.

Как сообщалось, Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст истребители Украине истребители F-16. В стране используются 24 истребителя F-16, которые "пригодны для оперативного развертывания" и "будут оставаться в использовании до середины 2024 года".

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