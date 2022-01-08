США собираются дополнительно предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Stinger" — СМИ

Администрация Байдена уже подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к поступавшей ранее.

Соединенные Штаты Америки собираются предоставить Украине дополнительную военную помощь на фоне российской агрессии. По плану – отправить в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Stinger".

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники среди чиновников США.

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"Даже планируя дипломатическое разрешение конфликта с Россией, администрация Байдена продолжает готовиться к возможному военному наступлению на Украину и предупреждает, что любое нападение повлечет за собой жесткие санкции против Москвы и усилит военную поддержку Украины со стороны Запада", — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Байдена уже подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к поступавшей ранее.

Сообщается также, что США совместно со странами НАТО работают над организацией доставки в Украину переносных зенитных ракет "Stinger", способных защитить от российских вертолетов и беспилотников.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность введения санкций против финансовой системы России. Отмечается, что эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.

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