США сомневаются с санкциями против Кабаевой, потому что боятся реакции Путина — WSJ

США сомневаются с санкциями против Кабаевой, потому что боятся реакции Путина — WSJ

Официальные лица США обсуждают возможность введения санкций против российской гимнастки Алины Кабаевой, считающейся неофициальной супругой президента РФ Путина.

Западные чиновники утверждают, что "любовница российского лидера Алина Кабаева причастна к его богатству".

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Один из чиновников Министерства финансов США объяснил, что российский президент может воспринять санкции против Кабаевой как личный удар по нему и "агрессивно отреагировать" на это. Поэтому в Вашингтоне отложили введение санкций, поскольку опасаются дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между РФ и США.

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Представитель заключенного российского оппозиционера Алексея Навального 6 апреля призвал законодателей США ввести санкции против Кабаевой, утверждая, что она якобы помогала скрыть личное богатство Путина.

Западные чиновники говорят, что не знают точной позиции Кабаевой в структуре власти Кремля. Дебаты по введению санкций против нее отражают мнение многих западных чиновников о личной власти Путина — мол, бывшая гимнастка может быть одной из самых влиятельных фигур страны из-за ее близости к российскому лидеру.

По словам представителей американской и европейской безопасности, Кабаева находилась в Швейцарии в течение длительного времени. Представители США, проинформированные о передвижении Кабаевой, сказали, что она жила в особняке с высокими стенами с вертолетной площадкой вблизи Женевы. Американский чиновник сообщил, что соратники Путина вели там бизнес, прибывая туда вертолетом.

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Ранее стало известно, что состояние любовницы кремлевского диктатора втрое больше, чем у легендарного бывшего чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе Майка Тайсона. Как пишет Mirror, благодаря работе Кабаевой как гимнастки, политика и медиамагната, ее состояние оценивается в 7,6 миллиона фунтов стерлингов.

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