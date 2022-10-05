США советуют Украине деоккупировать Херсон и весь юг до наступления зимы: какие причины

Западные союзники рассматривают освобождение Херсона как решающее испытание.
В США советуют Украине деоккупировать юг, включая Херсон, до наступления холодов. Ведь зимой земля в южных регионах будет очень влажной, что может замедлить продвижение войск.
Об этом говорится в статье The Financial Times.
Демократ из сенатского комитета по международным делам Крис Мерфи заявил, что "долгосрочная катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрывает Украине доступ к воде от Мариуполя до Одессы".
"Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонной на юге", — отметил Мерфи.
Союзники Украины на Западе рассматривают деоккупацию Херсона как решающее испытание.
"Если вы можете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете создать препятствие доступу в Одессу, чего, насколько я понимаю, россияне хотели достичь", – пояснил военный чиновник из США.
В статье говорится – Украина согласна, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для кампании по освобождению южных территорий.
По оценкам военных из США, если возможности для освобождения Херсона и появятся, то уже с середины ноября.
Представитель Минобороны США сообщил, что сейчас ВСУ продвинулись северо-восточнее Херсона и заняли плацдарм на Днепре. Кроме того, украинские войска продвигаются в направлении Херсона с севера, но медленнее.
"Им нужно что-то сделать с Херсоном в ближайшее время. Это поднимает моральный дух украинцев и военных, а также свидетельствует о том, что как обучение, так и предоставление оборудования используются наилучшим образом", – убежден один из западных дипломатов.
Издание отмечает, что США советуют Украине отбить у российских войск юг до наступления холодов, ведь зимой земля там будет очень влажной. Так что обеим армиям будет трудно маневрировать, они вынуждены будут держаться основных дорог – незащищенной зоны. В то же время благодаря появлению болота преимущество получает обороняющаяся сторона. Ведь она не будет вынуждена перемещаться по суше так, как это делают наступающие войска.
Также отмечается, что Россия укрепила оборону на юге, поэтому наступление ВСУ будет более тяжелым.
"Вот здесь и понадобится математика. Требуется преобладающая сила, чтобы туда проникнуть", — сказал представитель НАТО.
В то же время в Пентагоне проинформировали, что у российских войск возникли трудности с инфраструктурой и материально-техническим обеспечением. Поэтому Украина может использовать это в своих интересах.
"Украинцам нужно подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать россиянами, чтобы они уступили некоторое преимущество на земле", — рассказала экс-высокопоставленная чиновница Пентагона при президентстве Барака Обамы — Эвелин Фаркас.
Напомним, по данным МВД Украины, ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов Херсонщины.
Отметим, президент The Jamestown Foundation Гленн Говард спрогнозировал, что ВСУ смогут освободить Херсон и Новую Каховку в течение ноября.
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