США советуют Украине деоккупировать Херсон и весь юг до наступления зимы: какие причины

В США советуют Украине деоккупировать юг, включая Херсон, до наступления холодов. Ведь зимой земля в южных регионах будет очень влажной, что может замедлить продвижение войск.

Об этом говорится в статье The Financial Times.

Демократ из сенатского комитета по международным делам Крис Мерфи заявил, что "долгосрочная катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрывает Украине доступ к воде от Мариуполя до Одессы".

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"Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно быть в наступательной позиции, а не только в оборонной на юге", — отметил Мерфи.

Союзники Украины на Западе рассматривают деоккупацию Херсона как решающее испытание.

"Если вы можете контролировать Херсон, вы, безусловно, сможете создать препятствие доступу в Одессу, чего, насколько я понимаю, россияне хотели достичь", – пояснил военный чиновник из США.

В статье говорится – Украина согласна, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для кампании по освобождению южных территорий.

По оценкам военных из США, если возможности для освобождения Херсона и появятся, то уже с середины ноября.

Представитель Минобороны США сообщил, что сейчас ВСУ продвинулись северо-восточнее Херсона и заняли плацдарм на Днепре. Кроме того, украинские войска продвигаются в направлении Херсона с севера, но медленнее.

"Им нужно что-то сделать с Херсоном в ближайшее время. Это поднимает моральный дух украинцев и военных, а также свидетельствует о том, что как обучение, так и предоставление оборудования используются наилучшим образом", – убежден один из западных дипломатов.

Издание отмечает, что США советуют Украине отбить у российских войск юг до наступления холодов, ведь зимой земля там будет очень влажной. Так что обеим армиям будет трудно маневрировать, они вынуждены будут держаться основных дорог – незащищенной зоны. В то же время благодаря появлению болота преимущество получает обороняющаяся сторона. Ведь она не будет вынуждена перемещаться по суше так, как это делают наступающие войска.

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Также отмечается, что Россия укрепила оборону на юге, поэтому наступление ВСУ будет более тяжелым.

"Вот здесь и понадобится математика. Требуется преобладающая сила, чтобы туда проникнуть", — сказал представитель НАТО.

В то же время в Пентагоне проинформировали, что у российских войск возникли трудности с инфраструктурой и материально-техническим обеспечением. Поэтому Украина может использовать это в своих интересах.

"Украинцам нужно подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать россиянами, чтобы они уступили некоторое преимущество на земле", — рассказала экс-высокопоставленная чиновница Пентагона при президентстве Барака Обамы — Эвелин Фаркас.

Напомним, по данным МВД Украины, ВСУ уже освободили более 50 населенных пунктов Херсонщины.

Отметим, президент The Jamestown Foundation Гленн Говард спрогнозировал, что ВСУ смогут освободить Херсон и Новую Каховку в течение ноября.

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