США, союзники и Украина стремятся к миру, а не передышке для Путина — Госдеп

США и их союзники, а также Украина хотят положить конец попыткам Кремля уничтожить соседнюю страну, а не давать временную передышку Путину, чтобы он мог восстановить силы для новой войны.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Мы хотим мира, украинцы хотят мира, трансатлантическое сообщество хочет мира. Чего мы не хотим – это паузы», — подчеркнул Прайс.

Он отметил, что США прекрасно понимают, что Путин не стремится к миру, ему нужна лишь пауза временная пауза, чтобы восстановить свою армию для нового нападения на Украину.

Прайс заявил, что это не отвечает интересам справедливого, а самое главное долговременного мира. Он напомнил, что президент Украины неоднократно высказывался, каким должен быть мир.

Прайс добавил, что США будут и дальше поддерживать Украину в ее стремлении положить конец этой войне.

Напомним, ранее представительница США в ОО Лиза Карти заявила, что Россия не стремится к переговорам о мире.

Кроме того, мы ранее информировали, чем Украина ответила на резонансную идею Запада о "гарантиях безопасности" для России.

Новости ТСН 19:30 за 6 декабря 2022 года | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)

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