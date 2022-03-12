США ужесточают санкция против России и думают, чем помочь Украине, а россияне угрожают падением МКС

США и ЕС могут договориться предоставить Украине оборонные системы против российских самолетов и ракет.

Россия угрожает Западу падением международной космической станции. Директор государственного «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал США и ЕС упразднить санкции. Иначе, заявил он, ограничения на космические предприятия могут привести к разрушению МКС. От комментариев по поводу этих угроз НАСА и другие космические агентства мира пока воздерживаются. В то же время, Соединенные Штаты обсуждают с европейскими партнерами, какое оружие они дополнительно поставят Украине, чтобы защитить небо. На следующей неделе министр обороны Соединенных Штатов летит в Европу. В то же время наращивают санкционное давление на Россию – накануне было объявлено об очередном блоке ограничений.

Об этом говорится в ТСН.

США вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы предоставить Украине усложнение системы противовоздушной обороны и другого сложного вооружения. Об этом пишет The Washington Post. На следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин летит в Европу для переговоров с союзниками. Издание предполагает, что речь может идти о зенитно-ракетном комплексе С-300, который, например, есть в Словакии, и украинские военные могут им управлять. Вашингтон пост со ссылкой на источники пишет, что Администрация Байдена сейчас сталкивается с негативной реакцией на свое решение не снабжать Украину истребителями МИГ-29. Это решение аргументировалось тем, что оно не усилит нашу обороноспособность. CNN со ссылкой на неназванного чиновника оборонного ведомства пишет, что воздушная оборона Украины чрезвычайно креативна, несмотря на то, что и самолетов, и соответственно количество вылетов у нас меньше, чем у России, вместо этого удачно используются беспилотники, которые могут летать вне зоны действия радаров, и ракеты земля-воздух.

США с европейскими партнерами рассматривают возможность предоставления Украине оружия для защиты неба

«Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь получить те возможности, которые украинцам очень нужны и используются очень хорошо. Кое-что есть у нас, и мы это снабжаем. Кое-чего нет, но мы знаем, что есть у других, поэтому мы помогаем координироваться. И помощь безопасности поступала даже за последние 24 часа», — говорит спикер Пентагона Джон Кирби.

В то же время, в Госдепе и Белом доме не скрывают, что они боятся прямой конфронтации с Россией. Ибо истребители – это не оборонительное, а наступательное вооружение. На Администрацию пытаются оказывать давление в Конгрессе, количество недовольных законодателей достигает уже критических пределов. Накануне 42 сенатора подписали письмо Байдену, в котором отмечают — они настаивают, чтобы Украине были выделены и необходимые польские истребители, и системы ПВО для защиты мирного населения.

Тем не менее, президент продолжает настаивать, что прямое столкновение России и НАТО будет означать начало третьей мировой войны. Войну настоящую Байден вести не хочет, предпочитая экономическую. Потому, накануне была введена очередная порция санкций. Из самого интересного – США запрещают ввоз в Россию долларовых банкнот. В условиях, когда в России все пытаются любым способом забрать свои сбережения в долларах, валютные резервы России заграницей заморожены, а платить по внешним обязательствам нужно в валюте, это создает дополнительное давление на экономику.

Также среди новых санкционных ограничений – запрет на займы у МВФ и Всемирного банка. Соединенные Штаты также вводят запрет на импорт на дополнительные товары, такие как бриллианты, а также морепродукты, водка. И снимают статус наибольшего содействия в торговле с Россией. И добавились персональные санкции — например на семью спикера Путина Пескова, и его взрослых детей, которые жили до сих пор заграницей и кичились своей шикарной жизнью. Также в отношении российского бизнесмена Виктора Вексельберга, состояние которого оценивают в шесть миллиардов долларов; 10 членов правления банка ВТБ; 12 депутатов Государственной думы РФ, включая Вячеслава Володина, который является постоянным членом Совета безопасности России, и лидера Коммунистической партии Геннадия Зюганова.