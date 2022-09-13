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США в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины — CNN

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США в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины — CNN

Фото: Associated Press

США в ближайшее время могут объявить новый пакет военной помощи для Украины.

В Белом доме подчеркнули, что то вооружение, которое передали США, оказалось эффективным в войне против России.

Об этом пишет CNN.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что США в ближайшее время действительно могут объявить о предоставлении еще одного пакета военной помощи Украине.

Он рассказал, что США постоянно общаются с украинскими властями, чтобы знать о потребностях ВСУ.

"Многие системы, которые мы предоставляем в течение последних нескольких недель и нескольких месяцев, оказались инструментальными и эффективными для способности украинцев идти в атаку и быть достаточно эффективными", — пояснил Кирби.

Напомним, США выдали Лавровую визу для визита в ООН, а экипажу его самолета – нет.

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