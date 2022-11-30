США в ближайшие дни передадут Украине пакет помощи для восстановления энергетики

В Вашингтоне не уточнили, что именно входит в пакет помощи

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни передадут Украине первую парту помощи, которая необходима для восстановления и функционирования энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в эфире NBC.

В то же время, он не уточнил, что именно будет входить в пакет помощи для Украины.

"Мы считаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию в течение недели", – рассказал он.

Напомним, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни на заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте заявил, что его страна поможет Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов российскими террористами.

Также ранее секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и ее партнеры должны быть готовы к тому, что Россия продолжит наносить удары для уничтожения украинской инфраструктуры.

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