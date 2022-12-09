Атаками на гражданскую инфраструктуру Россия показала, что ее не интересуют реальные переговоры

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет получить время для того, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру показывают, что Кремль не заинтересован в мирном решении вопросов. Карпентер подчеркнул, что страны ОБСЕ хотят устойчивого и справедливого мира, а не паузы для перевооружения путинской армии.

Представитель США напомнил, что Россия с сентября целенаправленно атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, покидая целые города без электроснабжения.

"Российские генералы, вне всяких сомнений, думают, что эта жестокая ракетная кампания заставит украинцев сдаться. Это еще один огромный просчет российского руководства, который продолжает его предыдущие неудачи. Я окажу им услугу, проинформировав их о том, что их спецслужбы, похоже, не в состоянии понять: украинцы лишь укрепят свою решимость сопротивляться этой жестокой тирании, когда увидят, как страдают невинные гражданские люди", — отметил он

Карпентер считает, что российский диктатор Путин хочет уморить холодом и голодом украинцев, а также поднять цены на энергоносители и продукты по всему миру, чтобы расколоть коалицию поддержки Украины, но у него ничего не получится.

"На заседании Совета министров на прошлой неделе в Лодзи стало еще очевиднее, насколько изолированными в ОБСЕ являются Россия и Беларусь. Проведя большую часть этого года во лжи, пытаясь оправдать кровавую войну России и соучастие Беларуси в ней, они полностью дискредитировали себя", — подчеркнул себя. Карпентер.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, комментируя призывы некоторых политиков и должностных лиц о необходимости переговоров с Путиным, напомнил о последствиях попыток договориться с Адольфом Гитлером.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал условия для переговоров с Россией.

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