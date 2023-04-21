США в январе призвали вывести украинские войска из Бахмута: считали оборону города невозможной — WP

Украинские защитники до сих пор держат город.

Соединенные Штаты Америки в январе призвали Украину покинуть Бахмут в Донецкой области. В Вашингтоне считали, что удержать город не получится. Что больше – это называли практически невозможным.

Об этом говорится в "ливне" секретных документов Пентагона, пишет издание Washington Post 20 апреля.

Впрочем, после этого призыва из Вашингтона прошло более трех месяцев, а украинские защитники до сих пор обороняют город в Донецкой области.

"Оценка с пометкой "совершенно секретно" предупредила, что "постоянное" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город", и украинские силы, вероятно, будут "подвергаться риску окружающих, если они не отступят в течение следующего месяца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон предупредил о возможном оцеплении украинских войск в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери и отпустить город. Впрочем, украинские власти решили удерживать город в связи с его стратегической военной ценностью. Также важно то, что его оборона поддерживает национальный дух, а также деморализует оккупационную армию.

Киев назвал содержание Бахмута императивом, намного выше стратегической военной ценности города, утверждая, что это необходимо для поддержки национального морального духа и отказа России хвастаться правами на любые территориальные достояния. Украина заявила, что продолжение боя в Бахмуте подорвало силу России из-за гибели многих солдат, особенно из группы наемников "Вагнера", говорится в материале WP.

В утечке документа также говорилось об ухудшении морального положения россиян и поощрении дезертирства с помощью "кампании физиологических операций", подчеркивая "расходность" московских войск. Другой пункт побудил Украину нацелить на массированные российские силы "улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения" – комбинацию артиллерии и ракет "земля-воздух" – для противодействия волнам нападения.

"Когда оборона города в критические моменты казалась несостоятельной, Украина неоднократно развертывала элитные подразделения для защиты путей снабжения и стабилизации ситуации. Хотя эта стратегия была успешной, позволяя Украине удерживать западную окраину города, по словам командующих, в последние дни линия фронта стала все более нестабильной", отмечают авторы WP.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оборона Бахмута в Донецкой области имеет стратегическое значение для Украины. По его словам, прежде всего эта борьба срывает планы Кремля по оккупации Донбасса и выходу к границам Луганской и Донецкой областей.

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