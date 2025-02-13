"США ведут переговоры по мирному соглашению без участия Зеленского" – Bloomberg

США ведут переговоры по мирному соглашению без участия президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Еще до того, как Зеленский завтра прибудет на Мюнхенскую конференцию безопасности, судьба его страны, похоже, уже решена", – говорится в статье.



По информации издания, "худший страх украинского президента стал реальностью – условия мирного соглашения обсуждают без него и за его спиной".

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, 12 февраля, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что выступает против членства Украины в НАТО; считает маловероятным возвращение государства к границам 2014 года и отказался прямо отвечать, считает ли Киев равноценным участником переговорного процесса.