США, вероятно, передадут Украине истребители F-16 или разрешат реэкспорт – Financial Times

В США признали тот факт, что передача Украине истребителей F-16 практически неизбежна. Возрастает вероятность того, что вскоре Украина сможет получить самолеты.

Такую информацию обнародовало Financial Times

По данным издания, Украине скорее всего, предоставят лучшую авиацию или откроют зеленый свет на передачу F-16 из других стран.

Примечательно, что вопросы, в частности, об истребителях будут обсуждаться во время встречи в формате "Рамштайн". На нем решат, какую еще помощь может получить Украина. На встречу в Юрюссель уже прибыли Алексей Резников и Ллойд Остин.

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Впрочем, на встрече акцент будет смещен на боеприпасах и ПВО. В первую очередь, на фоне о запланированном новом наступлении со стороны России.

"Истребители не являются и не будут столь эффективны против российских военно-воздушных сил, как интегрированные системы ПВО",

– подчеркнул собеседник издания.

Во время "Рамштайна" обсудят не только передачу вооружения Украине, но и будут рассуждать о том, чтобы наладить прямые контакты между Украиной и компаниями с Запада, которые занимаются изготовлением оружия.

Добавим, что глава Минобороны Украины примет участие во встрече министров и работе Контактной группы.

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