США видят успехи украинских военных под Кременной – корреспондент Пентагона

Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в районе Кременной (Луганская область)

Об этом сообщает корреспондент Пентагона Джек Детч.

"США видят, что украинские контрнаступления вблизи оккупированной Россией Кременной принесли "некоторые дополнительные успехи", – написал Детч со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.

NEW: США являются пользовательскими украинскими counteroffensives поблизости от Russian-Occupied Kreminna make "some incremental gains": senior US military official Kreminna была первая работа в России в течение Донбасса в Апреле 2022 года.

Напомним, 21 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что линия фронта приближается к Кременной. Возле города продолжаются тяжелые бои. По информации британской разведки, активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и Запорожской области.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, от Кременной украинские защитники смогут пойти дальше на восток.

В свою очередь россияне перебросили в Кременную десантников и танки.

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