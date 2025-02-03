США возобновили поставки оружия Украине после короткой паузы – Reuters

В администрации президента Дональда Трампа существуют разногласия по дальнейшей военной поддержке Киева. Некоторые представители правительства выступают за сокращение поставок оружия из стратегических запасов США.

США возобновили поставки вооружения Украине после короткой остановки, продолжавшейся несколько дней.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника, Белый дом сначала принял решение о приостановлении помощи, но впоследствии пересмотрел его.

По словам двух собеседников агентства, у администрации президента Дональда Трампа существуют разногласия по дальнейшей военной поддержке Киева. Некоторые представители правительства выступают за сокращение поставок оружия из стратегических запасов США.

Один из источников отметил, что поставки возобновились в выходные, но дальнейшие поставки могут зависеть от внутренних дискуссий в Вашингтоне.

Напомним, несмотря на заявления команды Джо Байдена об увеличении пособия с октября до дня инаугурации, ежемесячное пособие от США составляло лишь 1,1 млрд долларов, что соответствует среднему уровню за первые два года войны.