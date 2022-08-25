США впервые предоставляет Украине наступательное оружие, которым будут освобождать юг страны – военный эксперт

Большую сумму одновременно Соединенные Штаты еще не выделяли Украине, но символизм этого вспомогательного пакета еще и в том, что он долгосрочный, говорится в ТСН.

Военный эксперт Роман Свитан уверяет, что в пакете, согласованном американцами, впервые наступательное оружие. "Это действительно впервые, когда нам надувают целый спектр наступательного оружия. Связываю это с тем, что после поступления этого вооружения, мы увидим прорывы на фронте. Скорее всего, это Юг Украины, который будет освобождаться нашими войсками. Поэтому мы не потеряем то количество пехоты, которую потеряли бы, если бы этого вооружения не было", — отметил эксперт в эфире "Единого марафона".

А чиновник Белого дома, общавшийся с журналистами с условием не называть его имени, уточнил: они хотели подчеркнуть – вера в будущее Украины настолько непреклонна, что они готовы инвестировать средства не только в ее немедленное вооружение, но и в переоснащение в перспективе.

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Новый пакет военной помощи будет содержать 6 зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы и снаряды разного калибра, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением. А также финансирование обучения военных и обслуживание техники.

«Представляя собой многолетнюю инвестицию в критически важный оборонный потенциал, этот пакет направлен на укрепление устойчивой силы Украины, которая продолжает защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии. Владимир Путин, похоже, верит, что Россия может выиграть длинную игру, превзойдя украинцев в их желании бороться и воли международного сообщества поддерживать Украину. Этот пакет военной помощи США является ярким доказательством того, что это очередной счет России», — отмечает заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал.

В то же время советник по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что, по их информации, Россия готовится объявить о проведении псевдореферендумов на временно оккупированных территориях на юге и востоке Украины уже до конца этой недели.

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По словам Кирби, российское руководство уже дало указание готовиться к ним. Они озабочены низкой активностью людей, поэтому собираются манипулировать и имитировать желание украинцев в оккупации присоединиться к России.

Важно будет в режиме вживую давать ответ очередной волне российской дезинформации на этот счет — подчеркнул Кирби. То, что Соединенные Штаты и союзники ни при каких условиях не признают аннексии украинских территорий, они предупреждали раньше.

И не исключено, что псевдореферендумы и угроза аннексии уже сегодня станут предметом разговора президентов Байдена и Зеленского. Они проведут телефонные переговоры, сообщили в Белом доме.

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