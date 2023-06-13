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США вскоре предоставит Украине новый пакет помощи на 325 миллионов долларов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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США вскоре предоставит Украине новый пакет помощи на 325 миллионов долларов

США предоставит Украине новый пакет помощи / Фото: Associated Press

Вашингтон может передать для украинских воинов дополнительные ББМ Stryker, БМП Bradley и не только.

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи с оружием на сумму 325 миллионов долларов. Объявить его могут 13 июня.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на собственные источники из Пентагона.

Вашингтон может передать украинским воинам ББМ Stryker и БМП Bradley, которые заменят поврежденную и уничтоженную технику, а также боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Также США могут предоставить вооружение из своих запасов в рамках президентской программы Presidential Drawdown Authority (PDA).

Напомним, 9 июня Пентагон объявил о предоставлении военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. Он содержит боеприпасы для ЗРК и ПВО, которые помогут защитить небо над Украиной.

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Просмотры
196
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