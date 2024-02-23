США ввели новый мощный пакет санкций против России: кто попал под ограничения

Санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального и против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы.

США ввели новый мощный пакет санкций против России. Поводом явилась война, которую РФ развязала против Украины и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Как отмечается, санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального и против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах.

"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального. Они позволят (российскому диктатору Владимиру, — ред.) Путину заплатить еще более высокую цену за свою агрессию за границей и репрессии страны", — заявил Джо Байден.

Кроме того, США вводит новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за "оказание скрытой поддержки российской военной машине".

"Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и борющихся за демократию по всему миру", — подчеркнул Байден.

Напомним, что Совет Европейского Союза принял 13 пакет ограничительных мер против "режима Путина, тех, кто ответственен за продление его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто его существенно поддерживает".

Читайте также: