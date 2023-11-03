США выделили Украине пакет военной помощи на $425 миллионов: что туда вошло

Соединенные Штаты передают Украине боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК и т.д.

Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов.

Об этом сообщает Пентагон 3 ноября.

Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых нужд Украины", — говорится в сообщении.

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Также выделяется 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил союзников за оказанную помощь.

"США передают Украине боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК и прочее. Спасибо нашим союзникам за помощь", — написал он.

Что вошло в пакет

Боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;

взрывные боеприпасы для расчистки помех;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование;

боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.

Напомним, недавняя статья для британского издания The Economist главы ВСУ Валерия Залужного оказала существенное влияние на дальнейшие планы США по поддержке Киева в борьбе с российской агрессией.

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