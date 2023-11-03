США выделили Украине пакет военной помощи на $425 миллионов: что туда вошло

Соединенные Штаты передают Украине боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК и т.д.
Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов.
Об этом сообщает Пентагон 3 ноября.
Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых нужд Украины", — говорится в сообщении.
Также выделяется 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.
Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил союзников за оказанную помощь.
"США передают Украине боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, ПТРК и прочее. Спасибо нашим союзникам за помощь", — написал он.
Что вошло в пакет
- Боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
- более 3 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для расчистки помех;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование;
- боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.
Напомним, недавняя статья для британского издания The Economist главы ВСУ Валерия Залужного оказала существенное влияние на дальнейшие планы США по поддержке Киева в борьбе с российской агрессией.
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