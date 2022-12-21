США выделили Украине новый пакет военной помощи: там есть ЗРК Patriot

Белый дом в среду, 21 декабря, объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи. Госсекретарь США добавил, что Украине передадут помощь на общую сумму 1,85 млрд долларов, туда вошли и ЗРК Patriot.

Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.

В заявлении президента США Джо Байдена говорится о выделении средств для предметов оборонного назначения, а также на обучение украинских защитников.

"Делегирую Государственному секретарю полномочия руководить изъятием до 1 миллиарда долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", — говорится в указе Джо Байдена.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, предусматривающий также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

"Помощь включает выделение 1 миллиарда долларов США, чтобы обеспечить Украину расширенными возможностями противовоздушной обороны и высокоточных ударов, а также дополнительные 850 миллионов долларов в помощь в сфере безопасности", — говорится в заявлении Блинкена.

Визит Зеленского в США

В среду, 21 декабря, президент Украины с официальным визитом прибудет в Вашингтон. Он намерен встретиться с американским лидером Джо Байденом и выступить в Конгрессе США.

Также планируется, что Зеленский будет говорить с Байденом об усилении военной и финансовой помощи Украине. По данным американских СМИ, Джа Байден планирует объявить о передаче Украине ЗРК Patriot и другому вооружению.

Читайте также: