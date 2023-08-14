США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

Об этом пишет CNN.

Стоимость пакета составляет 200 миллионов долларов, и он поступает из денег, оставшихся после бухгалтерской ошибки Министерства обороны США.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выводя свои войска из Украины и прекращая свои жестокие атаки. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут стоять вместе с Украиной так долго, как это будет нужно", — сказал Блинкен в своем заявлении в понедельник.

Напомним, 25 июля США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов. Вооружение выделят из составов Минобороны США.

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