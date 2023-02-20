США выделяют Украине новый пакет военной помощи: перечень вооружения

В США опубликовали список нового вооружения для Украины.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи в 460 миллионов долларов. Туда войдут боеприпасы, Javelin, Bradley и другое вооружение.
Об этом в Twitter написала репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
По данным Пентагона, в новый пакет помощи войдут:
- военная техника, включая HIMARS
- радары воздушного наблюдения
- противотанковые системы Javelin
- машины группы огневой поддержки пехоты Bradley
- приборы ночного видения
- запасные части и другое оборудование
Напомним, президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов.
Также 3 февраля в Министерстве обороны США официально объявили о новом крупном пакете военной помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.
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