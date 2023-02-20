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США выделяют Украине новый пакет военной помощи: перечень вооружения

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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5859
Время на прочтение
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США выделяют Украине новый пакет военной помощи: перечень вооружения

Фото: Associated Press

В США опубликовали список нового вооружения для Украины.

США выделяют Украине новый пакет военной помощи в 460 миллионов долларов. Туда войдут боеприпасы, Javelin, Bradley и другое вооружение.

Об этом в Twitter написала репортер Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

По данным Пентагона, в новый пакет помощи войдут:

  • военная техника, включая HIMARS
  • радары воздушного наблюдения
  • противотанковые системы Javelin
  • машины группы огневой поддержки пехоты Bradley
  • приборы ночного видения
  • запасные части и другое оборудование

Напомним, президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов.

Также 3 февраля в Министерстве обороны США официально объявили о новом крупном пакете военной помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.

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Дата публикации
Просмотры
5859
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