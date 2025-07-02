США выходят из войны в Украине: четкий сигнал от администрации Трампа - NYT

Военная помощь от США / © ТСН.ua

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Объявленная администрацией президента США Дональда Трампа пауза в поставках вооружения для Украины является очевидным сигналом о выходе Вашингтона из войны.

Об этом пишет The New York Times.

В издании отметили, что непонятно, как это повлияет на обороноспособность Украины, которая также получает оружие из Европы и производит собственное.

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В то же время NYT отмечает, что это уже вторая пауза с поставками оружия после возвращения президента Трампа на должность. В марте Белый дом ненадолго приостановил всю военную помощь Украине после скандальной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«С тех пор признаки отхода администрации Трампа от сотрудничества с Украиной усилились: от повторения тезисов Кремля до вытеснения Украины из списка приоритетов на саммите НАТО в Гааге на прошлой неделе», — говорится в публикации.

Во время первой паузы в поставках оружия аналитики подсчитали, что Украина сможет противостоять российской агрессии без возобновления помощи от США в течение четырех-шести месяцев. Примерно через неделю администрация Трампа возобновила поставки оружия.

При этом NYT напоминает, что администрация Трампа не утвердила ни одного нового пакета военной помощи Украине, до сих пор поставки происходили по обязательствам, взятым администрацией Байдена.

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В этом году Соединенные Штаты обязались поставить Украине вооружение и оборудование на сумму до 11 миллиардов долларов.

«Украина больше не является приоритетом и не находится в центре внешней политики США. По крайней мере Трамп говорит об этом с украинцами честно», — цитирует издание нардепа Соломию Бобровскую из парламентского комитета по вопросам обороны и разведки.

По ее словам, самой большой проблемой для Украины станет защита от российских воздушных атака.

Бобровская утверждает, что Украина имеет восемь комплексов Patriot, шесть из которых работают, в основном для защиты Киева. Но боеприпасы к американским ЗРК заканчиваются, и пауза значительно усложнит защиту украинской столицы.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что США продолжают поставлять ракеты для систем Patriot

В Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из США пока не поступало.