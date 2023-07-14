США выкупят у Тайваня ЗРК Hawk и передадут Украине — СМИ

ЗРК Hawk предназначен для борьбы с беспилотниками и самолетами на малых высотах.

Соединенные Штаты хотят выкупить у Тайваня списанные зенитные комплексы MIM-23 Hawk с ракетами, которые позже отправят в Украину в рамках нового пакета военной помощи.

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Об этом информирует издание Taiwan News.

В сообщении журналистов указывается, что США намерены выкупить Phase III MIM-23 Hawk, снятые с вооружения в июне. Перед покупкой оружия правительства стран провели соответствующие консультации.

Данные ЗРК будут переданы Украине для борьбы с беспилотниками и самолетами на малых высотах.

В Минобороны Тайваня отказались комментировать данную информацию, однако заявили, что оружие утилизируется в соответствии с правилами. Правительство Тайваня заменит списанные ЗРК комплексами Sky Bow III (TK-3).

В Тайване есть по меньшей мере 13 батарей Phase III MIM-23 Hawk и 39 радаров этой системы.

По данным ВВС Тайваня, ЗРК Hawk были использованы в 41 боевом обучении в период с 1965 по 2017 год, успешно поразив свои цели более чем в 90% случаев.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики могут повторить ракетные атаки по Украине, которые были на саммите НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина получит от Норвегии новый пакет военной помощи для защиты от российских агрессоров, который будет включать в себя два зенитно-ракетных комплекса NASAMS.

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