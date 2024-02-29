"США выпали из обоймы": Жданов прогнозирует прекращение военной помощи от Пентагона

По мнению военного эксперта, Европа в состоянии самостоятельно обеспечить потребности Украины в вооружении и боеприпасах.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Белый дом не сможет справиться с внутренними препятствиями и возобновить военную помощь Украине. Однако прогнозы относительно общих будущих поставок вооружения не так уж мрачны.

Об этом военный эксперт рассказал на своем YouTube канале.

Я думаю, что Европа сегодня определяется и пытается перехватить пальму первенства в США. Да, сначала от Европы таких объемов поставок, как могли бы осуществить Соединенные Штаты, не будет, но постепенно Европа выровняется”, – считает военный эксперт.

По словам Олега Жданова, Европе удастся нарастить свои объемы производства и увеличить поставки для Украины. Военный эксперт считает, что 2024 будет для Украины оборонительным.

“Сейчас проходит проседание из-за выпадения из обоймы Соединенных Штатов. У меня, честно говоря, относительно США пессимистический настрой. Я думаю, что Белый дом сегодня настолько слаб, что вряд ли они справятся с препятствиями, которые ставят трамписты относительно принятия закона [ред. о военной помощи Украине]. Но уже до ноября это будет неважно, потому что к тому времени Европа должна полностью взять на себя обеспечение наших вооруженных сил”, – заявил Жданов.

Эксперт прогнозирует, что Украина к лету сможет выровнять ситуацию на фронте, а к осени, по всей вероятности, удастся сформировать гвардию наступления.

“Возможно, от позиционной войны мы перейдем в активную оборону с рейдовыми действиями на тактическую или даже оперативно-тактическую глубину обороны противника. То есть взгляд у меня достаточно оптимистичный, но сейчас надо пересидеть тяжелый переход переориентации поставок от США на страны Европы”, – считает Олег Жданов.

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