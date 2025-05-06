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США вывозят F-16 из "свалок": что передают Украине и зачем
Вашингтон отправляет Украине непригодные к полетам F-16 с авиабазы в Аризоне. Их разберут на запчасти для обслуживания истребителей, переданные Европой.
США решили передать Украине старые и списанные истребители F-16 из базы хранения в Аризоне. Речь идет не о боевых самолетах, а о том, что будут разобраны на запчасти для обслуживания уже предоставленных европейскими странами истребителей.
Об этом пишет DefenseNews.
Представитель ВВС США подтвердил, что речь идет о F-16 из состава 309-й группы по обслуживанию и восстановлению аэрокосмической техники на авиабазе Дэвис-Монтен.
"Эти F-16 были сняты с активного использования в США и передаются исключительно как источник запчастей для украинских ВВС", - подчеркнули в ВВС США.
На фоне этого решения Госдепартамент США одобрил продажу Киеву партии оборудования для технической поддержки и модернизации F-16 на сумму более 310 млн. долларов. В пакет входят запчасти, обновление, наземное оборудование, техническая документация, программное обеспечение, а также тренировка пилотов и обслуживающего персонала.
В Вашингтоне заявляют, что этот шаг не только усиливает способность Украины к самообороне, но и способствует ее интеграции в западные оборонные системы.
Предпосылкой для передачи истребителей стали продолжающиеся переговоры, начавшиеся еще в 2022 году. США сначала были осторожны в вопросе F-16, опасаясь эскалации со стороны России и сомневаясь в целесообразности использования этих самолетов в текущей фазе войны. В августе 2023 тогдашний президент Джо Байден в конце концов дал "зеленый свет" на передачу. Среди стран-доноров - Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.
По словам генерала Кристофера Каволи, главы Европейского командования США, F-16 уже выполняют боевые задачи на востоке Украины, в частности поражают враждебные цели и перехватывают крылатые ракеты. Он также отметил, что еще больше самолетов готовятся к развертыванию, а украинские пилоты активно проходят обучение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине в ближайшее время новых истребителей F-16.