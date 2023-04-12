США якобы прослушивают руководство Украины – в ГУР прокомментировали информацию

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что в Украине работают контрразведывательные органы, которые следят за тем, чтобы безопасность первых лиц и военно-политического руководства государства была обеспечена.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, комментируя вопрос о якобы прослушивании Америкой высшего руководства Украины, появившейся после утечки разведданных США.

В частности, Юсов выразил мнение, что Украина как суверенное независимое государство, безусловно, должно серьезно относиться к любой подобной информации.

"В этой ситуации с этим столкнулся весь мир и это действительно, я думаю, серьезный признак того, что Россия как агрессор – неизлечима. И, безусловно, режим Путина – это потенциально террористический режим в целом по отношению к глобальной безопасности не только отдельно взятой страны. То есть, опасность со стороны РФ идет, как мы видим в этой ситуации, и для Кореи, и для США, и для многих других оказавшихся стран, в том числе в эпицентре этой истории", – отметил он.

Юсов подчеркнул, что эта история используется российскими пропагандистами с целью ослабить поддержку свободного мира Украины, однако им это не удастся.

Напомним, разведка Украины объяснила, что Россия публикует жуткие видео с казнями военных ВСУ, чтобы запугать как украинских, так и своих. А также, чтобы оккупанты не имели желания сдаваться в плен.

Утечка секретных данных о планах США и НАТО

В ночь на 7 апреля стало известно, что в Сеть попали секретные документы по усилению украинской армии перед контрнаступлением. В частности, речь идет о фотографиях графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка серьезно относятся к "сливанию" секретных документов. В Пентагоне обещают расследовать дело, пока не найдут источник утечки.

Министерство обороны Великобритании предупредило, что в документах есть "серьезный уровень неточности". Ведомство призвало критически относиться к распространенной в Сети информации.

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