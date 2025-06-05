США забирают у Украины ключевую технологию борьбы с дронами — WSJ

Сбитие «Шахедов» под угрозой / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение перенаправить ключевые компоненты системы противодействия дронам, которые ранее планировались для передачи Украине, в пользу американских вооруженных сил.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники в оборонных кругах США.

Журналисты указывают, что это решение сигнализирует об уменьшении приоритетности поддержки обороны Украины со стороны Пентагона на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке.

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По данным издания, на прошлой неделе Пентагон проинформировал Конгресс о том, что специальные детонаторы для ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут переданы подразделениям ВВС США, дислоцированным на Ближнем Востоке.

Речь идет о компонентах системы Advanced Precision Kill Weapon System, которую Соединенные Штаты поставляют Украине последние годы. Ее основная функция — перехват беспилотников с помощью высокоточных ракет с «детонатором приближения», который подрывает взрывчатку, когда ракета приближается к дрону.

Пентагон на прошлой неделе без публичного объявления сообщил Конгресс о перенаправлении этих детонаторов на нужды действующих на Ближнем Востоке подразделений Воздушных сил США. Там американские военные готовятся к возможному обострению конфликтов, в том числе с Ираном или хуситскими группировками в Йемене.

Этот шаг был принят после заявления президента Трампа о том, что во время телефонного разговора российский диктатор Путин якобы предупредил его о решительном ответе Москвы на последние удары Вооруженных сил Украины по авиабазам стратегической авиации.

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В контексте этих событий решение о переориентации военной помощи вызывает опасения относительно долгосрочных обязательств США перед Киевом.

Как напоминает издание, администрация Байдена отправила Украине детонаторов в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. Хотя средства на программу были израсходованы, поставки в Украину запланированы в этом и в следующем году, если только администрация Трампа не перенаправит больше систем для пополнения запасов армии США.

Напомним, россияне атаковали Украину новым типом БПЛА — переработанными мишенями «Дань-М». Это реактивная мишень, предназначенная для тренировки систем противовоздушной обороны, которую россияне переделали в ударный дрон.