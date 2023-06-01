США заказали для Украины установки Gepard более чем на $118 млн

Заказ должен быть завершен до 30 мая 2024г.

Американское Министерство обороны сделало заказ компании Global Military Products более чем на 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Компания Global Military Products Inc, Тампа, штат Флорида, получила контракт на сумму 118 375 740 долларов США с жесткой фиксированной ценой на закупку и поставку 35-мм зенитно-ракетных комплексов Gepard", — говорится в сообщении.

Сообщается, что производить установки будут на производстве в Аммане (Иордания). Заказ должен быть завершен до 30 мая 2024г.

В Минобороны США добавили, что деньги 118 млн. долларов США были выделены по программе военных продаж за границу (Инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности) на 2010 финансовый год.

Напомним, ранее сообщалось, что часть конгрессменов США хочет подтолкнуть администрацию президента Джона Байдена к скорейшему предоставлению сбои украинским военным, что обеспечит успешность контрнаступления ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Воздушных силах рассказали, как быстро пилоты ВСУ смогут освоить управление современными американскими истребителями.

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