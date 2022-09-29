США запускают ленд-лиз: какое оружие получит Украина и как это отразится на боевых действиях

США с 1 октября запустят программу ленд-лиза для Украины. Также Штаты объявили об очередном пакете военной помощи на 1,1 млрд долларов, который содержит, в частности, рекордное количество реактивных систем залпового огня HIMARS.

ТСН.ua разбирался, какое оружие должна получить Украина, когда его ждать, и как это может сказаться на ходе боевых действий.

Пакет американской помощи будет включать 18 ракетных комплексов HIMARS. Ранее Украина получила 16 HIMARS и 6 комплексов MLRS|Mars-2. Также Украина получит 150 бронеавтомобилей HMMWV ("Хамви"), тактические машины для буксировки оружия; грузовики и прицепы для тяжелой техники, радары, системы борьбы с беспилотниками, системы безопасности связи, противоминное оборудование, бронежилеты и амуницию.

Однако эксперты ожидают, что в рамках ленд-лиза ассортимент оружия увеличится.

"Помимо HIMARS, мы можем получить танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin и, главное, возможность получить системы ПВО Patriot, которая поможет нам закрыть небо ", – рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

HIMARS

ВСУ смогут увеличить количество ракетных комплексов HIMARS вдвое, что позволит поражать одновременно гораздо больше целей – штабы подразделений на передовой, склады боеприпасов, дома, укрытия личного состава, малые группы боевой техники. Усиление ударных возможностей ВСУ особенно актуально после начала частичной мобилизации в России.

HMMWV

"Хамви" – многоцелевой бронеавтомобиль для малых групп пехоты и спецназа, расчетов ПТРК, ПЗРК, что значительно усиливает тактическую маневренность войск.

Фото: Посольство США в Украине/Twitter

Abrams

Танк M1 Abrams впервые поступил на вооружение армии США в 1980-х годах, но это все еще один из сильнейших тяжелых танков в мире, рассчитанный на ведение боевых действий в различных условиях современных войн и вооруженных конфликтов. Танк оборудован многослойной противоснарядной композитной броней и вооружен 105-мм пушкой.

Фото: pinko

Bradley

Bradley – основная боевая машина пехоты на вооружении механизированных войск США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя и их огневой поддержки.

Paladin

Американская самоходная гаубица M109 Paladin оснащена 155-мм пушкой и имеет дальность стрельбы до 30 км. САУ M109 отличается своим бортовым оборудованием – автоматическая система управления огнем, система навигации, фильтровентиляционная установка для защиты от оружия массового поражения, климат-контроль.

Patriot

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot помогли бы обезопасить небо Украины от ракетных атак России. Впрочем, некоторые эксперты считают, что для Украины это "очень дорогостоящая прихоть", поскольку стоимость поставки 9 батарей систем Patriot может доходить до 9 млрд долларов, а стоимость пуска только одной ракеты — около 3 млн долларов.

Фото: facebook.com/JaroNadPublic

Когда Украине ждать нового американского оружия

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что "первое оружие, полученное по ленд-лизу, окажется в Украине где-то в середине октября".

"В зависимости от того, откуда оно будет поставляться. Если с европейских складов — то и в первую же неделю, или в первой декаде октября. Если она будет доставлена непосредственно из Соединенных Штатов, то она может прийти в середине – второй половине октября. Может быть доставка как самолетами, так и пароходами", — объяснил Жданов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев говорит, что США могли запустить ленд-лиз раньше октября, но есть вопросы с обучением украинских военных, которые будут использовать новую технику.

"Как только есть определенное количество экипажей, которые готовы работать на этом оружии — открывается окно возможностей. Американское оружие - не советское, которое можно кувалдой ремонтировать на поле боя", — подчеркнул Снегирев.

У Байдена верят в ВСУ

Ленд-лиз является свидетельством того, что администрация Байдена верит в победу ВСУ, говорит Дмитрий Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что США решили предоставить ленд-лиз после того, как убедились, что ВСУ могут эффективно бороться с оккупантами. Также это сигнал для других западных партнеров, свидетельствующий о том, что США верят в то, что Украина выстоит и сможет вернуть долги.

"Техника, которая передается по ленд-лизу, в случае успешного окончания войны отдается обратно стране-поставщику. Что касается оборудования невоенного назначения – это должно быть возвращено как долгосрочные кредиты. РФ, как правопреемница СССР, рассчиталась с американским ленд-лизом времен Второй мировой" войны только в 2006 году. То есть за некоторую помощь придется платить. Но мы получаем возможность военно-технической помощи", – сказал Снегирев.

В Кремле испугались ленд-лиза

Президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в России из-за закона о ленд-лизе для Украины, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"После предоставления ленд-лиза характер войны будет изменен. Принятие закона о частичной мобилизации в РФ совпадает со временем предоставления лендлиза. Это – неслучайно. Это показатель нервной реакции страны-оккупантки", – пояснил Снегирев.

Эксперт Олег Жданов уверен, что американский ленд-лиз поможет украинским защитникам наступать по всему участку фронта — от Харькова до Херсона.

"Сегодня мы можем себе позволить контрнаступление на отдельных оперативных направлениях. Лэндлиз позволит нам это сделать по всему участку фронта", — считает эксперт.

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