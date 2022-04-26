США запустили сайт для украинских беженцев: американцы могут подавать заявки на спонсорство украинцев

Министерство национальной безопасности на прошлой неделе объявило об инициативе Uniting for Ukraine ("Объединяемся для Украины"), позволяющей американцам выступать спонсорами украинских беженцев в США.

В США заработал сайт, на котором американцы могут подавать заявки на спонсорство украинцев, желающих временно найти убежище в стране.

Об этом пишет BBC.

"Объединяемся для Украины" – это упрощенная программа для получения украинцами гуманитарного пароля в США. Чтобы получить право на пребывание в США по этой программе, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в Соединенных Штатах, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности. По этой программе украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на предоставление документов на трудоустройство в США.

Спонсором для украинцев сможет выступить любой гражданин США или физическое лицо, которое законно находится на территории США, в том числе представители неправительственных организаций. Лица и организации, желающие спонсировать граждан Украины в США, должны будут заявить о своей финансовой поддержке и пройти необходимые проверки.

Получить подробную информацию о программе "Объединяемся для Украины" можно по ссылке.

По данным издания, около 15 тысяч украинцев, у которых не было соответствующих документов, прибыли на границы США за последние три месяца.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила, что начиная с понедельника украинцы, у которых нет проездных документов, должны будут проходить программу "Единство для Украины", чтобы получить разрешение на въезд.

Напомним, посольство США в ближайшее время возобновит работу в Киеве.

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