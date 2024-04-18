США затягивают военную помощь Украине: Буданов направил четкий и решительный сигнал

В настоящее время Палата представителей США близится к финальному голосованию по принятию военной помощи Киеву.

Глава Главного управления Кирилл Буданов направил Соединенным Штатам четкий и решительный сигнал на фоне затягивания Конгрессом военной помощи Украины.

Заявление глава ГУР Буданов озвучил в интервью американской газете The Washimgton Post.

"Вы должны продолжать нам помогать, и вы должны наконец-то оказать необходимую нам помощь. Мы вместе будем иметь общую победу", — заверил главный разведчик Украины.

Следует заметить, что после нескольких месяцев волокиты Палата представителей США приближается к финальному голосованию по дополнительной военной помощи Украине. Согласно законопроекту Госдеп и Пентагон должен разработать стратегию помощи Киеву, которая будет содержать конкретные и достижимые цели и гарантировать ее способность защищаться от будущих агрессий. Документ предусматривает передачу Украине ракет ATACMS большой дальности.

Напомним, Комитет разведки Палаты представителей США призвал Конгресс принять помощь до конца этой недели.

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