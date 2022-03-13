Сшита в сталинских лагерях: 91-летняя связная УПА отдала свое платье на маскировочную сетку

Сшита в сталинских лагерях: 91-летняя связная УПА отдала свое платье на маскировочную сетку

Советские власти на 10 лет отправили женщину в ссылку без права возвращаться домой.

Бывшая связная УПА из Ровенской области Любовь Погонюк отдала свое сшитое в сталинских лагерях платье на изготовление маскировочной сетки для украинских военных, воюющих с российскими оккупантами.

Об этом сообщила волонтер Богдана Трофимюк.

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"Сейчас среди груды вещей, которые передают нам на ленты, девушки наткнулись на платье с запиской, прицепленной шпилькой. Принесли показать. Читаю записку и чувствую, что ни дышать, ни говорить не могу. Там написано: "Пусть маскировочная сетка охраняет от врагов… Слава Украине", – говорится в сообщении волонтера.

91-летняя владелица платья проживает в Здолбунове Ровенской области. В возрасте 14 лет Любовь стала связной в УПА, а в 15 лет ее арестовали. После привычных для советских оккупантов допросов с пытками юную повстанку сослали в сталинские лагеря. Погонюк получила 10 лет заключения, ссылку без права возвращаться домой.

Свое платье Любовь сшила в российском Магадане. Волонтеры решили не резать этот наряд на маскировочную сетку. Платье передадут музею, как экспонат.

ТСН.ua