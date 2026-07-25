ССО долетели в Сибирь: Тюменский НПЗ вторично оказался под ударом

Российский НПЗ (иллюстративное фото) / © Фото из открытых источников

Реклама

Силы специальных операций ВСУ заявили о повторном поражении Тюменского нефтеперерабатывающего завода в России. По данным военных, беспилотники прошли более 2000 километров, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар.

Операцию провели подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра".

В ССО отметили, что ключевые установки завода были защищены антидроновыми сетками, однако это не помешало нанести удар по предприятию.

Реклама

«Дроны ССО преодолели более 2000 километров до цели. Ключевые установки предприятия были ограждены антидроновыми сетями, но это их не спасло», — говорится в сообщении.

По информации Сил специальных операций, это уже второй удар по Тюменскому НПЗ. Предыдущий раз предприятие атаковали 20 июня.

В ССО назвали Тюменский НПЗ одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет до девяти миллионов тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве бензина и дизельного топлива.

"Силы специальных операций продолжают применять регулярные дальнобойные санкции против РФ", - добавили военные.

Реклама

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника российской федерации.

Мы ранее информировали, что Украина все более активно использует дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Новости партнеров