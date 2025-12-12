ССО и повстанцы поразили два российских судна в Каспийском море: что они перевозили

Одно из российских судов, пораженных в Каспийском море / © Силы специальных операций ВСУ

Подразделение Сил специальных операций Украины совместно с повстанческим движением «Черная Искра» провели операцию, в результате которой поразили два российских судна вблизи берегов Калмыкии в Каспийском море. Эти суда перевозили вооружение и военную технику.

Об этом ССО сообщили в своем телеграм-канале.

Согласно заявлению, представители повстанческого движения предоставили подробную информацию о маршруте и грузе российских судов.

Благодаря этому бойцы Сил спецоперации поразили судна «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа», которые Россия использует в военных целях. А еще они находятся под американскими санкциями из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и Россией.

«Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», — резюмировали в заявлении ССО.

Российские суда, которые поразили ССО Украины / © Силы специальных операций ВСУ

Напомним, накануне спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, которая принадлежит «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.