ССО на Лиманском направлении поразили вражеский комплекс РЭБ Р-330 "Житель": появилось видео

Силы спецопераций на Лиманском направлении поразили враждебный комплекс РЭБ Р-330 "Житель".

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

"Поражение комплекса РЭБ Р-330 "Житель" российских оккупационных войск на Лиманском направлении. Еще одна жирная цель в активе бойцов 3-го отдельного полка СпН имени князя Святослава Храброго", — говорится в сообщении под видео.

ССО на Лиманском направлении поразили вражеский комплекс РЭБ Р-330 "Житель"

Напомним, средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых россияне пытаются прослушивать или глушить переговоры ВСУ, сбивать с курса высокоточное западное оружие и дроны стали одной из приоритетных целей украинской армии. И ВСУ становятся все более успешными в этой борьбе. Разведчики обнаруживают электронные сигналы, поступающие от всех видов российского вооружения.

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