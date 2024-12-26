ССО опубликовали заметки уничтоженного спецназовца КНДР (фото)

Боец расписал тактику по сбитию дронов и укрытию от артиллерии.

В ССО опубликовали заметки уничтоженного на Курщине северокорейского спецназовца Гьонг Хонг Джонга. Он расписывал, как поймать украинский беспилотник "на живца".

Об этом сообщается в телеграм-канале Сил спецопераций Украины.

В своем блокноте рядовой Генг Хонг Джонг расписал тактику по сбитию беспилотников и укрытию от украинской артиллерии. Неизвестно, это ли сугубо северокорейская тактика, или этому научили россияне, но эта тактика использует живую приманку.

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В ССО выложили полную запись из блокнота, которую на Курщине получили операторы дронов:

"Как ликвидировать дрон. Во время обнаружения дрона нужно создать тройку (3 человека), в то же время тот, который приманивает дрон, держит дистанцию 7 метров, а те, кто стреляет, – 10-12 метров. Если приманивающий будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент стреляющий ликвидирует (дрон)".

Северокорейский боец также записал, как спастись от обстрела из артиллерии:

"Как избежать зоны обстрела артиллерии. В случае попадания в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), нужно расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела. Другой способ: поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку, можно спрятаться в точке (предидущего) попадания, а затем выходить из зоны обстрела".

Заметка бойца КНДР/Фото: Силы спецопераций Украины

Кстати, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, россияне на Курщине пытаются скрыть потери среди бойцов КНДР, поэтому просто сжигают лицо погибших военных.

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