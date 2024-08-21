ССО показали, как уничтожают понтоны россиян на Курщине (видео)

Мосты и понтонные переправы противника уничтожаются огнем из систем Himars.
Силы спецопераций Украины показали видео, как в Курской области уничтожают понтонные переправы российских войск.
Соответствующий ролик появился в телеграм-канале ССО.
"Куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян? Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины их точно уничтожают", – говорится в заявлении.
На выложенном видео зафиксированы эффективные поражения операторами ССО российской инженерной техники на Курщине, а также обнаружение и корректировка огня Himars по мостам и понтонным переправам.
В ССО добавили, что также совместно с Силами обороны поразили и уничтожили вражеские скопления техники, полевой склад боеприпасов, горюче-смазочных материалов, комплекс РЭБ, 152-миллиметровую пушку Д-20.
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Напомним, ВСУ уничтожили три важных моста на Курщине, чтобы изолировать часть территории между международной границей и рекой Сейм.
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