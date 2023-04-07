ССО показали, как уничтожают вражеский танк вместе с экипажем (видео)

Воины ВСУ делают все возможное, чтобы приблизить момент победы Украины.

Украинские военные из 73 морского центра специальных операций показали, как они уничтожают танк российских агрессоров вместе с экипажем.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Вооруженных сил Украины в соцсети Twitter.

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В сообщении указывается, что украинские воины делают все возможное, чтобы приблизить момент победы Украины в войне с российскими захватчиками.

"Настанет день и "серые зоны" и временно оккупированные территории превратятся в свободные украинские земли, а ныне воины ССО делают для этого все необходимое, чтобы приблизить этот момент", — говорится в сообщении под видео.

Эксклюзивные кадры работы бойцов 73 морского центра специальных операций



Наступит день и «серые зоны» и временно оккупированные территории превратятся в свободные украинские земли, а ныне воины ССО делают для этого все необходимое, чтобы приблизить этот момент. #ВСУ #AFU #ССО pic.twitter.com/lnNzYKoLQR — Armed Forces of Ukraine (@UArmedForces) April 7, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отбито более 40 атак противника.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские силы обороны сбили на Донбассе российский самолет Су-25.

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