ССО получили последний крупный бензиновый НПЗ России: что известно об ударе

Атака на "Газпром нефтехим Салават" (иллюстративный фото)

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В ночь на 14 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. По данным ССО, это был последний крупный производитель бензина в России, еще не терпевший ударов в этом году.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

В ССО отметили, что операцию провели во взаимодействии с действующим на территории России подпольным движением «Черная искра».

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По предварительным данным, дроны успешно добились целей и поразили критическую установку первичной перегонки нефти АВТ-6, а также другие производственные мощности предприятия.

В Силах специальных операций сообщили, что беспилотники преодолели около 1500 километров цели.

"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. По информации ССО, это был последний крупный производитель бензина, не потерпевший удары 2026 года.

В ССО добавили, что продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против России.

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Напомним, в ночь на 14 июля 2026 года «хорошие» дроны совершили атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Первые взрывы в районе поселка Афипский прогремели около полуночи.

Кроме того, в ночь на 13 июля беспилотники атаковали объект в Ставропольском крае России. После удара на территории промышленной зоны возник пожар, а в сети сообщают о возгорании резервуаров на нефтебазе.

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