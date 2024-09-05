ССО разгромили российскую колонну на Курщине: какой результат (видео)

На Курщине сразу несколько подразделений ССО наносят комплексные удары по военной логистике врага.
Силы спецопераций показали видео, как разгромили российскую военную колонну в Курской области. Удалось уничтожить семь единиц вражеской техники.
Об этом сообщается в телеграм-канале ССО.
Там проинформировали, что на Курщине сразу несколько подразделений ССО наносят комплексные удары по российской военной логистике.
Бойцы уничтожают вражеские колонны, в том числе с понтонными автомобилями, с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны Украины.
"На очередном видео – пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении вражеских целей. Каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов и наведение артиллерии", – говорится в сообщении.
В результате ССО уничтожили семь единиц вражеской техники, среди которых было пять понтонных автомобилей.
Читайте главные новости дня:
- Новая угроза Украине от иранских ракет Dezful и Zolfaghar: что может получить Путин и как применить
- "Нужна новая энергия": Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине
- Украинцы могут оставаться без света до 12 часов зимой: что будет с отключениями
К слову, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет удерживать захваченные территории Курщины до тех пор, пока не заставит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Читайте также: