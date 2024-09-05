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ССО разгромили российскую колонну на Курщине: какой результат (видео)

ССО разгромили российскую колонну на Курщине: какой результат (видео)

ССО разбили вражескую колонну в Курской области/Коллаж

На Курщине сразу несколько подразделений ССО наносят комплексные удары по военной логистике врага.

Силы спецопераций показали видео, как разгромили российскую военную колонну в Курской области. Удалось уничтожить семь единиц вражеской техники.

Об этом сообщается в телеграм-канале ССО.

Там проинформировали, что на Курщине сразу несколько подразделений ССО наносят комплексные удары по российской военной логистике.

Бойцы уничтожают вражеские колонны, в том числе с понтонными автомобилями, с помощью дронов и артиллерии дружественных подразделений Сил обороны Украины.

"На очередном видео – пример того, как четко сработали воины Сил специальных операций при уничтожении вражеских целей. Каждое подразделение имело отдельную задачу: разведку с неба, корректировку FPV-дронов и наведение артиллерии", – говорится в сообщении.

В результате ССО уничтожили семь единиц вражеской техники, среди которых было пять понтонных автомобилей.

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ССО разбили вражескую колонну в Курской области

ССО разбили вражескую колонну в Курской области

К слову, накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет удерживать захваченные территории Курщины до тех пор, пока не заставит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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