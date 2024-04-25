ССО уничтожили "Бук-М1", готовившийся к пуску ракет

Россияне потеряли еще одну единицу техники.
Украинские военнослужащие уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.
"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из горячих направлений обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет", — говорится в сообщении.
Операторы передали координаты враждебной цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.
"Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты — он был оперативно уничтожен", — добавили военные.
По данным Генштаба, по состоянию на утро 25 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 462 980 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.
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