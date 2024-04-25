ССО уничтожили "Бук-М1", готовившийся к пуску ракет

Украинские военнослужащие уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на одном из горячих направлений обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет", — говорится в сообщении.

Операторы передали координаты враждебной цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.

"Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты — он был оперативно уничтожен", — добавили военные.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 25 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 462 980 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.

Бойцы ССО показали видео уничтожение российского "Бука"

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