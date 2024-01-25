ССО уничтожили наблюдательные посты врага на Южном направлении: видео

Несмотря на плотный артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.

Во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдавшиеся посты противника и находившийся на них личный состав.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Для уничтожения врага экипаж БпАК нанес по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО.

Несмотря на плотный артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия.

Напомним, ССО на Лиманском направлении поразили враждебный комплекс РЭБ Р-330 "Житель".

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