ССО в Херсонской области провели успешные операции на левом берегу: в Генштабе назвали главную цель

Оккупанты во время успешных действий Сил обороны потеряли 1216 военных, еще 2217 получили ранения.

Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонского направления. Там проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, военные и диверсанты обнаруживают пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия для оккупантов. Кроме того, осуществляется разведка местоположений личного состава и техники военных РФ, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения.

“Идут тяжелые бои. Одна из главных целей этой работы – оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона – тем лучше. Вместе с тем, наши воины наносят значительные потери враждебным силам, уничтожают технику и личный состав. Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага, удалось провести несколько успешных действий. Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти каждый день захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток. Как следствие, в результате значительных потерь враг вынужден опрокидывать подразделения по другим направлениям”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

Там также добавили, что оккупанты во время успешных действий Сил обороны потеряли 1216 военных, еще 2217 получили ранения. Были уничтожены 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 боевых бронированных машин, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, четыре командных пункта, 29 складов с боеприпасами.

Кроме того, нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонской области.

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