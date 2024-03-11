ССО вместе с HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин": видео

ССО вместе с HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин".

Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций в Telegram.

Во время проведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО обнаружен мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи Сил обороны на этом направлении.

Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена.

РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать помехи для сотовой и транкинговой связи.

Палантин при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение оккупантов в 2019 году.

Напомним, средства радиоэлектронной борьбы, с помощью которых россияне пытаются прослушивать или глушить переговоры ВСУ, сбивать с курса высокоточное западное оружие и дроны стали одной из приоритетных целей украинской армии. И ВСУ становятся все более успешными в этой борьбе. Разведчики обнаруживают электронные сигналы, поступающие от всех видов российского вооружения.

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