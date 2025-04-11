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ССО взяли в плен очередную партию россиян на Курщине: детали
Другие оккупанты — ликвидированы.
Подразделения Сил специальных операций ВСУ за последние несколько дней взяли в плен 14 российских военных на Курщине. В частности, среди них – офицеры.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций.
Подробности
Операторы ССО проводили серию специальных действий на Курщине. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.
"В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 военнослужащих противника", — подчеркнули в сообщении.
Задания выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания.
Ранее в Донецком направлении операторы дронов третьего полка Сил специальных операций Украины уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс. Процесс ликвидации противника сняли на видео.