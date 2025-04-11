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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ССО взяли в плен очередную партию россиян на Курщине: детали

Другие оккупанты — ликвидированы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ССО взяли в плен россиян в Курщине

ССО взяли в плен россиян в Курщине

Подразделения Сил специальных операций ВСУ за последние несколько дней взяли в плен 14 российских военных на Курщине. В частности, среди них – офицеры.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций.

Подробности

Операторы ССО проводили серию специальных действий на Курщине. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.

"В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 военнослужащих противника", — подчеркнули в сообщении.

Задания выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания.

Ранее в Донецком направлении операторы дронов третьего полка Сил специальных операций Украины уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс. Процесс ликвидации противника сняли на видео.

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Дата публикации
Количество просмотров
130
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