"Стабильный мир – это очень далекая перспектива": историк Грицак о том, каким будет 2025 год для Украины

Историк "пока не видит силы", посредством которой США могли бы заставить Россию прекратить войну против Украины.

Стабильный мир – это "очень далекая перспектива" для Украины, и даже перемирие в 2025 году может не быть.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV.

По его мнению, в 2025 году в лучшем случае начнутся переговоры.

"Но я не уверен, что будет перемирие, а тем более я не вижу, что будет мир. Потому что стабильный мир – это очень далекая перспектива, и сейчас нет оснований об этом говорить. Перемирие возможно, хотя я считаю, что не слишком возможно. Но мир нужно отложить на более долгое время", – считает Грицак.

Историк говорит, что "пока не видит силы", посредством которой США могли бы заставить Россию прекратить войну против Украины.

"Ибо сила означает то, что Америка возобновит свои поставки оружия в тех размерах, которые она обещала. По оценкам экспертов, Америка выполняет только 30% всех обязательств", – сказал он.

Грицак также отметил, что Трамп говорит, что в первую очередь будет давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он отказался от территории, которую оккупировала Россия, а с РФ будет говорить уже после этого.

В то же время историк отмечает: сейчас со стороны диктатора Путина не видно желания к таким переговорам.

"Почему Путин должен сейчас вести переговоры, когда он на коне?", – отмечает Грицак.

Ранее советник руководителя Офиса президента заявил, что переговоры с РФ невозможны, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

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