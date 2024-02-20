Стаховский объяснил единое отличие между Бахмутом и Авдеевкой

Один из самых титулованных украинских теннисистов Сергей Стаховский, который сейчас служит в составе спецподразделения СБУ "Альфа", говорит, что единственная разница Авдеевки от Бахмута — это то, что за городом нет высот и там нет, как прикрываться.

Об этом он рассказал в интервью "УП".

"В самой Авдеевке я не был — мы были на Коксохиме. Громко — так же, как в марте 2023-го в Бахмуте. Единственная разница в том, что в Авдеевке и за городом нет высот и там нет, как прикрываться", — отметил он.

По его словам, сейчас РФ сосредоточила на Авдеевском направлении три разных части.

"Из-за того, что мы двигаемся по линии фронта и наши задачи достаточно мобильны, то мы там видели разные движения. Ни одна спецура в их авангардах не идет. Они всегда пускают мобилизованных или еще кого-то, кого не жалко, выполнять самые рисковые задачи, а потом уже, если нужно что-то занять и оно достаточно подготовлено, тогда они уже отправляют более готовых людей", — говорит Стаховский.

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Также он вспомнил, что на Авдеевском коксохиме он выполнял разные задачи.

"Задачи там разные, потому что специфика работы тоже разная — минометы, снайперы, штурмовики, FPV и крылья, силы беспилотные и дальнобойные. То есть есть весь спектр возможностей. Поэтому мы выполнили задачу, на момент моего выхода личный состав был невредим. Не могу раскрывать. всех карт", — добавил Стаховский.

Напомним, после захвата Авдеевки Донецкой области, темп российских наступательных операций возле города резко замедлился. Оккупантам придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в район с других участков фронта.

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