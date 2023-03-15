Стал "героем РФ": эксперты установили родственников оккупанта, изнасиловавшего 4-летнего ребенка и его мать

Педофила из России уже ликвидировали на войне в Украине.

Эксперты разыскали родственников одного из двух российских оккупантов, которые изнасиловали 4-летнюю девочку и ее мать на глазах у ее отца в Броварском районе Киевской области.

Об этом пишет OSINT Пчелы.

Так, военнослужащего 15-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Чернокнижного 1994 года ВСУ уже ликвидировали. Однако дома из педофила сделали настоящего "героя". В школе, где он учился, Чернокнижному установили мемориальную доску.

Фото/Telegram: OSINT Пчелы

Фото/Telegram: OSINT Пчелы

Утверждается, что педофил "героически погиб во время исполнения воинского долга во время "спецоперации" по "денацификации" на территории Украины". Чернокнижному даже вручили посмертно орден мужества.

Эксперты нашли контакты его брата Михаила 1993 года рождения, отца Андрея Евгеньевича 1965 года рождения и матери Натальи Валентиновны 1972 года рождения, проживающих в селе Чеботарево Оренбургской области.

Напомним, два российских снайпера обвиняются в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах у отца.

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