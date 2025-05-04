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"Стал первым в мире, кто сбил российскую ракету "Кинжал": что известно о воине
Воздушные силы рассказали о первом случае в истории, когда ракета была перехвачена системой ПВО. Более того, россияне заявляли, что сделать это вообще невозможно.
Два года назад бойцы подразделения 96-й зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования «Центр» уничтожили гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал». Оператор ЗРК Patriot, по имени Дмитрий стал первым в мире, сбившим российскую аэробалистическую ракету «Кинжал».
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
«Когда началась война — я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый „Кинжал“ в мире», — рассказывает Дмитрий.
Он добавил, что в тот день он и его собратья думали, что работают по российскому Искандеру, но оказалось, что цель была «жирнее». А когда нашли обломки, оказалось, что это был «Кинжал».
«Все были довольны», — сказал Дмитрий.
По словам бойца, его командир, являющийся Героем Украины, мотивирует весь личный состав.
«Когда твой командир Герой Украины — у тебя нет шанса на ошибку», — резюмировал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский сделал заявление о большом артиллерийском контракте с Чехией.
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