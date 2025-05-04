"Стал первым в мире, кто сбил российскую ракету "Кинжал": что известно о воине

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Два года назад бойцы подразделения 96-й зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования «Центр» уничтожили гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал». Оператор ЗРК Patriot, по имени Дмитрий стал первым в мире, сбившим российскую аэробалистическую ракету «Кинжал».

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

«Когда началась война — я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый „Кинжал“ в мире», — рассказывает Дмитрий.

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Он добавил, что в тот день он и его собратья думали, что работают по российскому Искандеру, но оказалось, что цель была «жирнее». А когда нашли обломки, оказалось, что это был «Кинжал».

«Все были довольны», — сказал Дмитрий.

По словам бойца, его командир, являющийся Героем Украины, мотивирует весь личный состав.

«Когда твой командир Герой Украины — у тебя нет шанса на ошибку», — резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал заявление о большом артиллерийском контракте с Чехией.

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