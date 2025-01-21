Стала известна причина, почему миротворцы не смогут быть введены в Украину

О миротворцах в ближайшее время можно забыть.

Миротворческие операции возможны только с согласия двух сторон, и Россия никогда не согласится с этим, поскольку это ей не выгодно.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV".

"О миротворцах в ближайшее время можно забыть. Ведь миротворческие операции – это исключительно согласие двух сторон. Россия на это не пойдет никогда. Ведь им это просто не выгодно", – сказал он.

Эксперт отметил, что в историческом соглашении между Украиной и Британией учтены все возможные сценарии, в том числе изменение политической ситуации. По его словам, если в Украину к власти придет милитаризованный лидер, размещение британских военных баз может стать реальностью, хотя в ближайшее время это маловероятно.

Напомним, The Telegraph смоделировало возможное развертывание британских войск в Украине. Один из сценариев предполагает заморозку линии фронта с патрулированием буферной зоны британскими силами и готовностью отразить наступление. Другой вариант – создание оборонительного "кольца" вокруг Киева для увольнения ВСУ. Последний сценарий предполагает перенесение учений на Запад Украины и создание воздушного "щита" с помощью польских ПВО.

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